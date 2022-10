Basket, C Gold: l'Expo Inox paga la panchina corta, passa Nerviano (78-94)

Per la seconda volta nello spazio di due settimane il palazzetto di Parona è stato terra di conquista: dopo Gorgonzola, anche la Nervianese è passata ieri sera con il punteggio di 78-94. Già alla vigilia si sapeva che sarebbe stata una partita ad alto rischio per l'Expo Inox, ancora alle prese con una panchina troppo corta. L'assenza di Lonati sta pesando tanto in quanto va ad aggiungersi a quella di Muzio, costringendo lo spagnolo Valeiras agli straordinari sotto i tabelloni. Se Muzio è ancora convalescente dall'operazione alla spalla, ed era stato messo in preventivo che avrebbe saltato la parte iniziale della stagione, ironia della sorte anche il compagno sta soffrendo di problematiche simili. Ancora però non è stato possibile fare una diagnosi precisa sull'origine del male, ma ormai siamo alla terza assenza consecutiva e se la situazione non si risolverà a breve non è da escludere che la società debba vedersi costretta a guardarsi attorno; un vero peccato perchè comunque nelle prime uscite Lonati aveva dato un ottimo apporto alla squadra.

La partita ha quasi sempre visto l'Expo di rincorsa, anche se i parziali raccontano di un match per buona parte equilibrato: 19-20 al 10', 42-43 a metà incontro, 58-62 al 30'. Più la gara va avanti, però, la stanchezza e la mancanza di lucidità prende il sopravvento tra i padroni di casa, soprattutto Valeiras e Kordis, costretti a non lasciare mai il campo. Anche Andrea Facchi, vista la situazione, è stato impiegato esclusivamente come lungo aggiunto, mentre Billi è incappato di suo in una serata storta (1/7 dal campo e 0/2 ai liberi), come anche Di Paolo ha sbagliato molto, sbloccandosi quando ormai era troppo tardi. La Nervianese ha fatto invece valere le maggiori rotazioni e sul punteggio di 61-66 il play Ceppi, che fino a quel momento non aveva combinato granchè, ha infilato quattro bombe di fila che hanno messo l'Expo spalle al muro. Ma per comprendere la profondità della rosa di Nerviano basta citare Genovese, un classe 2003 che ha disputato due finali nazionali Under 16 e Under 18 con Legnano: nelle prime cinque partite non aveva ancora segnato, ieri si è alzato dalla panchina e ha fatto 18 senza sbagliare niente.

Expo Inox Nba Billi 2, Di Paolo 18, Pirovano 2, Kordis 19, Invernizzi 3, A. Facchi 12, Valeiras 20; ne G. Facchi, Laverone, Rossi Raccagni. All. Zanellati.

Invalves Nervianese Ceppi 23, Genovese 18, Crusca 17, De Vita 17, Iaquinta 8, Goretti 4, Nuclich 4, Tannoia 3, Bigarella, Florio, Pisoni, Sciucca. All. Barbarossa.

Sabato prossimo l'Expo Inox, ancora imbattuta fuori casa, sarà impegnata a Cernusco sul Naviglio, reduce dal successo su Cermenate (85-78).