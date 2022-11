Basket, C Gold: Expo Inox oltre le assenze a Cernusco (83-88)

Per l'Expo Inox non è stato di sicuro facile affrontare la trasferta di Cernusco sul Naviglio in una situazione di grande emergenza. Naturale quindi che alla fine la vittoria (83-88) venga ad assumere una valenza particolare.

Partiamo dagli assenti. Lonati ha dovuto saltare la quarta partita consecutiva per il problema alla spalla, mentre a titolo precauzionale è stato posticipato il rientro di Muzio, che sembrava ormai prossimo; a questi due si è aggiunto Di Paolo, che in allenamento ha subito una contusione alla coscia, mentre Andrea Facchi ha stretto i denti rendendosi disponibile nonostante un problema alla caviglia che l'ha fermato nel corso della settimana. Rotazioni quindi ancora più limitate del solito per coach Zanellati che, però, ha potuto far leva sull'orgoglio dei “superstisti”. Ai due stranieri, Kordis e Valeiras, che finora non hanno mai fatto mancare il loro apporto (entrambi in doppia doppia), si è aggiunta la grande prestazione di Billi che, dopo aver sbagliato i primi quattro tiri ha chiuso con un 9/16 da tre riscattando così le ultime uscite non certo positive. Nel finale, però, è stato anche fondamentale l'apporto del play classe 2004 Pirovano.

Avanti alla fine dei primi due quarti, seppur di pochi punti (15-19 e 37-38), la Nba è sotto nel punteggio al 30' (65-61). Come già accaduto sabato scorso, sembra inevitabile che la squadra debba accusare una naturale flessione dovuta alla stanchezza. Invece in avvio di ultima frazione Billi e Kordis trascinano i compagni a un parziale di 11-1 che ribalta la situazione (66-72 al 33'). Cernusco prova a reagire (75-76), ma ancora una tripla di Kordis e due contropiedi consecutivi di Pirovano chiudono di fatto la gara (75-83 a 2'30'' dalla fine). A questo punto all'Expo basta solo gestire il vantaggio con la necessaria freddezza durante i viaggi in lunetta.

Libertas Cernusco Franco 23, Lusetti 15, Merlati 13, Casati 11, Romano 7, Mandelli 6, Gozo 5, Ferraris 3, Campeggi, Grioni; ne Mazzola, Meier. All. Fili.

Expo Inox Nba Billi 34, Kordis 27, Valeiras 15, Pirovano 7, A. Facchi 3, G. Facchi 2, Invernizzi, Laverone; ne Bettanti, Di Paolo, Rossi Raccagni. All. Zanellati.

E' vero, non hanno ancora affrontato squadre di prima fascia, ma i lomellini restano imbattuti in trasferta (tre su tre). E' in casa che la Nba dovrà invece cercare di rialzarsi dopo due stop di fila, sabato prossimo a Parona contro Lissone.