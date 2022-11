Basket, C Silver: Robbio cede a Venegono con qualche rimpianto (70-64)

Sconfitta con qualche rimpianto per la Fluidotecnica Robbio nello scontro diretto andato in scena a Venegono (70-64). Pur non non giocando benissimo, nel finale gli Aironi hanno avuto infatti l'occasione di ribaltare l'esito del match. Se si esclude il primo quarto nel quale i lomellini hanno avuto qualche piccolo vantaggio chiudendo poi sotto di due (15-13), per il resto della gara hanno sempre dovuto rincorrere gli avversari (33-28 a metà gara, 53-46 al 30'). Tuttavia nell'ultima frazione Venegono si è un po' bloccata e Robbio a due minuti dalla fine ha impattato a quota 60. A quel punto, però, è mancata la giusta cattiveria, un pallone buttato, un paio di fischi a sfavore e i varesini si sono ripresi un vantaggio minimo che hanno poi gestito fino alla sirena.

La squadra di coach Zanotti ha giocato abbastanza bene in difesa, con Appendini che ha limitato il temuto Cozzoli, subendo però un po' troppo Moraghi sotto canestro e qualche conclusione da fuori di giocatori che non erano molto attesi. Per contro la prestazione dell'attacco non è stata eccelsa. Pozzi è venuto fuori nel finale ispirando la rimonta, ma si è fatta sentire l'assenza di Buzzin (scavigliatosi in settimana) che con la sua velocità avrebbe potuto creare qualche grattacapo alla difesa avversaria, un po' statica. Per fortuna l'infortunio non sembra grave e si spera di poter riavere il giocatore per il derby di venerdì prossimo al PalaCantone contro la Sanmaurense, un altro scontro diretto.

Un'entrata di Grugnetti (foto Andrea Cislaghi)

Venegono Pavese 2, Bianchi 15, Andolfatto, Cozzoli 2, Maruca 2, Iovene, Fedrigo, Beretta 15, Moraghi 16, Cassani 6, Paparusso 12; ne Abbiati. All. Gergati.

Fluidotecnica Robbio Castano, Pozzi 15, A. Facchi 2, Bovio, Gallina 3, Grugnetti 13, Pontisso 7, Appendini 8, Ratti 2, Tardito 14; ne Chiesa, Tovaglioli. All. Zanotti.