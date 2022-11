Basket, serie D: Pro Vigevano di misura su una buona Ussgb (56-59)

Nella sesta giornata in serie D la Pro Vigevano passa alla Scarioni di Abbiategrasso contro una buona Ussgb (59-56) ritrovando, dopo il successo con la Cat della scorsa settimana, quel minimo di continuità che serve a migliorare l'autostima. La partita è stata quasi sempre in equilibrio con i padroni di casa che tengono la testa avanti al termine delle prime due frazioni (18-17, 28-27), mentre i ducali pagano qualche palla persa di troppo. A cavallo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto periodo la Pro Vigevano opera il primo vero allungo raggiungendo il +12 (43-55). I ragazzi di Gerosa sono però bravi a non disunirsi e, con un buon apporto dell'esordiente pivot brasiliano Cardoso, rientrano fino ad arrivare al sorpasso a un minuto dalla fine (56-55). Nel finale punto a punto Abbiategrasso paga qualche errore di gioventù, cosicchè un canestro di Meleri e due liberi di Diciocia consentono ai ducali di portare a casa l'importante vittoria. Assente Orlandi, buona la prova del rientrante Meleri e sotto canestro partita solida di Rolandi, con 13 rimbalzi in doppia doppia.

Ussgb Abbiategrasso Cardoso 13, G. Facchi 8, Bettanti 7, Mangiarotti 6, Laverone 3, Chlaika 2, Rossi Raccagni 2, Litfi, Pirovano 15; ne Bollini, Bossi. All. Gerosa.

Freeshop Pro Vigevano Meleri 23, Rolandi 13, Diciocia 9, An. Gibertoni 5, Martinoli 5, Comelli 2, Al. Gibertoni 2, Cavallaro; ne Lesca. All. D. Gibertoni.

Ancora niente da fare per la Cat, superata al PalaBasletta dal Milanotre (62-83). Se nelle precedenti uscite i ragazzi di Boselli erano riusciti a tenere testa agli avversari, questa volta la prestazione è stata nel complesso piuttosto negativa. Dopo un primo quarto discreto, chiuso sul +2 (16-14), i ducali hanno accusato nel secondo periodo un parziale di 28-8 dal quale non si sono più risollevati.

Cat Vigevano D'Angelo 25, Tagliavini 18, Nicola 9, Pisati 6, Oggioni 4, Gullì, Soncin, Spaccasassi, Vigone; ne Barbieri, Musai, Faccendini. All. Boselli.

Domani sera impegno esterno per Tromello, atteso alla Forza e Coraggio di Milano dal Tumminelli.