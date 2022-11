Basket, serie B: Elachem di sostanza, domata anche la Sangiorgese (80-74)

Non si ferma la corsa della Elachem Vigevano che mantiene l’imbattibilità casalinga superando una buona Sangiorgese (80-74) contenendo il rientro degli ospiti nel finale. I ducali mandano una volta ancora cinque giocatori in doppia cifra con l’acuto di Pippo Rossi che chiude con 19 punti e 8 falli subìti.

Pippo Rossi è stato il top-scorer dei ducali (foto Laura Marmonti)

Come nelle attese la sfida con la Sangiorgese ha la connotazione rarefatta dell’alta classifica. E come sempre Vigevano approccia perfettamente alla partita (23-14 al 10’) con un 15-8 di apertura costruito dai primi cinque e consolidato dagli uomini in uscita dalla panchina. D’Alessandro depone il 17-8 con 2’ e mezzo da giocare con la Elachem che non lascia spazi agli avversari che al primo stop sono nettamente di rincorsa.

Stefano Laudoni attacca il ferro (foto Laura Marmonti)

Vanno meno filate le cose nel secondo periodo di gioco, nel quale arriva la prevedibile reazione degli ospiti. Bertocco e Cappelletti infilano due triple e la Sangiorgese suona alla porta (23-20 dopo un minuto e mezzo nella frazione). Adesso gli ospiti sono vicinissimi (25-24 con 6’ abbondanti da giocare). Stautmanis segna, Bloise accorcia e siamo ancora lì. Ci pensa Rossi a mettere luce tra le due squadre ma la Sangiorgese non solo non molla nulla ma addirittura mette la freccia (30-31 con due liberi di Bertocco). Rossi mette due liberi che danno ossigeno; D’Alessandro trova la tripla del 41-36. Adesso la partita sale di colpi: Bianchi impatta a quota 41, Benites “controciuffa” per il 44-41 che è il punteggio con il quale le due due squadre vanno al riposo lungo.

Giovanni Ragagnin in fase di costruzione (foto Laura Marmonti)

Il terzo quarto della Elchem è di quelli tosti tosti (27-17) con Stautmanis che apre le danze con una tripla; la Sangiorgese si fa subito viva poi è ancora Rossi a colpire dall’arco lontano. Vigevano vola via con Laudoni (53-42 con più di 8’ sul tabellone) e i ducali riescono a tenere a distanza gli intraprendenti ospiti. Stautmanis dà una scossa al “Basletta” con la schiacciata del 60-46. Gli ospiti trovano più ferro che nylon e alla penultima sirena è 71-58.

La partita potrebbe già essere in ghiaccio se Vigevano non trovasse un quarto da soli 9 punti segnati contro i 16 degli avversari. Nonostante questo la Sangiorgese resta sempre a distanza (79-70 con un minuto e mezzo da giocare). Bertocco accorcia ancora; Mercante sbaglia da 3 punti e ancora Bertocco trova il fondo del secchiello: 79-72 con 1’ 02” da bruciare. Coach Piazza preferisce parlarci sopra. Il rientro non è indimenticabile e il solito Bertocco (17 punti alla fine) infila il 79-74. Rossi fa 1/2 dalla lunetta per l’80-74. Bianchi sbaglia il tiro, Mercante raccoglie il rimbalzo e affida palla a Rossi che la perde. Ma anche Testa fa cilecca da 3 punti con 6” sul cronometro che è l’ultimo sussulto della partita.