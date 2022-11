Basket, serie D: Tromello espugna la Forza e Coraggio (72-80)

La sesta giornata di ritorno in serie D si chiude con il ritorno al successo di Tromello che espugna la Forza e Coraggio di Milano, casa del Tumminelli (72-80). Un successo che vale doppio per la compagine lomellina perchè ottenuto contro una diretta concorrente. Tromello ha un ottimo avvio tanto da arrivare alla fine del primo quarto sul +20 (7-27) tirando con percentuali altissime e difendendo molto bene. Al riposo lungo il vantaggio resta importante (24-39), poi alla ripresa del gioco la squadra di Bocca subisce un po' i tentativi di rientro dei padroni di casa, ma senza perdere la testa (47-58 al 30'). Stessa cosa accade nell'ultima frazione con Tromello che respinge tutti gli assalti dei milanesi. Soddisfatto il tecnico per la prova di tutta la squadra e in particolare per il fatto di aver recuperato il miglior Maestri.

Pallacanestro Tromello Farina 14, Maestri 24, Gbessou 8, Carandini 10, Zucca 5, Demartini 6, Botteri 2, Orsenigo 11; ne Ganimede, Locatelli. All. Bocca.

Domenica prossima altro impegno esterno per Tromello, atteso a Basiglio dal Milanotre.