Basket, C Gold: prestazione corale dell'Expo Inox contro Lissone (93-77)

Se fuori casa è ancora imbattuta, l'Expo Inox era reduce da due sconfitte interne consecutive. Questa sera la Nba si è ripresa il palazzetto di Parona sconfiggendo nettamente Lissone (93-77), due punti importanti per mantenersi nel gruppo delle migliori. Il quintetto lomellino sembra aver ormai fatto buon viso a cattiva sorte metabolizzando le assenze di Lonati e Muzio sotto canestro e convivendo per forza di cose con una panchina che si è fatta ancora più corta a causa dell'infortunio patito ieri sera da Pirovano nel derby di serie D tra Ussgb e Cat. Per il giovane play frattura del quarto metacarpo della mano sinistra: sarà operato martedì, si prevede un'assenza dai campi di gioco di circa tre mesi.

L'incontro ha praticamente sempre visto i padroni di casa condurre le danze, anche se nei primi due quarti il vantaggio è rimasto contenuto (19-16 al 10', 42-38 a metà incontro). E' stato nel terzo periodo che la Nba ha allungato con decisione sfruttando le ottime percentuali nel tiro da tre: i vari Billi, Kordis, Di Paolo, Facchi e Invernizzi colpiscono ripetutamente da oltre l'arco, mentre i brianzoli smarriscono la via del canestro. Al 30' la partita è virtualmente in cassaforte e nell'ultima frazione l'Expo raggiunge il massimo vantaggio, +26, con un canestro di Valeiras (90-64). Negli ultimi 5 minuti, in pieno “garbage time”, coach Zanellati può permettersi di dare il meritato riposo ai titolari e Lissone ne approfitta per rendere un po' meno pesante il passivo.

Ennesima doppia doppia per lo spagnolo Javier Valeiras Creus

Dando uno sguardo allo score, risalta la prestazione di squadra, con cinque giocatori in doppia cifra. I due stranieri, Kordis e Valeieras, con un altro ventello si confermano i migliori realizzatori del girone; per lo spagnolo anche ben 18 rimbalzi difensivi e un 33 di valutazione. Da rimarcare anche l'11/18 complessivo nel tiro da tre (39.3%).

Expo Inox Nba Bettanti, Billi 18, Di Paolo 16, Kordis 22, Invernizzi 3, G. Facchi, Laverone, A. Facchi 11, Valeiras 23, Rossi Raccagni. All. Zanellati.