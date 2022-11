Basket, C Silver: Robbio cede di misura a un'ottima Sanmaurense (72-77)

Seconda sconfitta consecutiva per la Fluidotecnica che dopo Venegono perde un altro scontro diretto. Al PalaCantone è infatti la Sanmaurnese Pavia a imporsi per 72-77 al termine comunque di una partita d'alto livello. Rispetto alla scorsa settimana gli Aironi hanno giocato meglio, ma purtroppo non è bastato, con gli ospiti che hanno fatto valere una maggior energia che ha consentito di guadagnarsi più secondi tiri e di incidere anche con gli esterni. Nei momenti decisivi Infanti ha messo a segno canestri di spessore, ben supportato da Pagetti e Barbieri. Tra i padroni di casa i migliori sono stati Grugnetti e Pontisso, fuori ancora Buzzin che non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia.

Buona prova di Pontisso che ha tirato 7/10 dal campo e 6/6 ai liberi (foto Andrea Cislaghi)

La Sanmaurense è stata avanti per quasi tutto l'incontro con un paio di possessi di vantaggio. Nel secondo quarto i padroni di casa sono andati sotto anche di 11, ma sono stati bravi a recuperare e a sorpassare con Pozzi allo scadere (37-36). Alla ripresa del gioco gli ospiti hanno però ripreso il comando, con gli Aironi che comunque non hanno mai mollato. Negli ultimi secondi Pavia è avanti di 4, ma su rimessa in gioco gli arbitri fischiano un fallo tecnico per invasione di campo. Robbio realizza il tiro libero e con Pozzi tenta senza fortuna di portare la gara all'overtime, poi un fallo inutile consente alla Sanmaurense di mettere a referto altri due punti.

Fluidotecnica Robbio Castano 3, Pozzi 4, M. Facchi, Gallina 4, Bovio, Grugnetti 18, Pontisso 21, Appendini 8, Ratti, Tardito 14; ne Chiesa, Tovaglioli. All. Zanotti.

Sanmaurense Pavia Ragni 8, Gatto, Pagetti 7, Govoni 3, Barbieri 13, Bruciamonti 7, Poggi 7, Maghet 12, Infanti 20; ne Ghibaudo, P. Gualandi, A. Gualandi. All. Fossati.

Il prossimo impegno per la Fluidotecnica sarà domenica 20 novembre a Milano contro il Leone XIII.