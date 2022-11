Basket, serie D: la Cat rompe finalmente il digiuno, dalla Pro segnali di ripresa

Arriva nel derby con l'Ussgb, andato in scena ieri alla Scarioni di Abbiategrasso, quella vittoria che la Cat cercava con ostinazione da oltre un anno. Il quintetto di coach Boselli si è imposto con merito per 66-85, aggiudicandosi tutti i parziali. I vigevanesi hanno finalmente condotto una gara senza vuoti mentali, cominciando a capire come stare in attacco: quattro i giocatori in doppia cifra, con Tagliavini sempre più una certezza e D'Angelo importante punto di riferimento in qualità di senior. “Loro in questo momento sono più in difficoltà di noi – afferma coach Boselli – ma questo non ci toglie nulla, venivamo da un lunghissimo filotto di sconfitte e non è stato facile, la nostra è una vittoria cercata, sofferta e meritata”.

Ussgb Abbiategrasso Bettanti 9, G. Facchi 13, Bossi, Pirovano 12, Chlaika 2, Rossi Raccagni 10, Ltifi 8, Laverone, Cardoso 6, Mangiarotti 6; ne Moro. All. Gerosa.

Cat Vigevano Tagliavini 29, D'Angelo 19, Nicola 15, Pisati 14, Gullì 5, Spaccasassi 2, Oggioni 1, Musai, Soncin, Vigone. All. Boselli.

Qualche miglioramento da parte della Pro Vigevano, non ancora abbastanza però per aver ragione di una signora squadra come Rozzano che al PalaBasletta passa 69-81. I ducali, come spesso capita, hanno avuto una brutta partenza, ma dopo un time out si rimettono in carreggiata tanto da chiudere la prima frazione avanti di uno (23-22). L'equilibrio persiste anche nella seconda frazione, ma su punteggi alti, cosa che alla lunga finisce per favorire la squadra che possiede più punti nelle mani. Alla ripresa del gioco Rozzano piazza un allungo importante (54-66 al 30'); buona però la reazione della Pro che in avvio di ultimo quarto con un parziale di 7-0 torna sotto. Arrivati a -5 palla in mano manca però il guizzo per fare svoltare definitivamente la gara, con troppi palloni recuperati che non sono vengono concretizzati. In generale, l'aspetto negativo è rappresentato dalla difesa, che ha concesso troppi punti, di positivo invece il gioco d'insieme a testimoniare di un gruppo in crescita. Segnali positivi che la Pro cercherà di confermare domenica prossima a Milano contro il Garegnano, altra compagine di prima fascia.

Freeshop Pro Vigevano Orlandi 19, Diciocia 15, Al. Gibertoni 13, Meleri 11, Martinoli 4, Rolandi 4, Cavallaro 2, Comelli 1, An. Gibertoni, Lesca. All. D. Gibertoni.

La settima giornata nel girone Arancio di serie D mette in calendario domani altri quattro incontri, fra cui quello della Pallacanestro Tromello a Basiglio contro il Milanotre.