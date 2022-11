Basket, serie D: Tromello rimonta e sorpassa il Milanotre (55-62)

La settima giornata in serie D si chiude con la bella vittoria in rimonta della Pallacanestro Tromello a Basiglio contro il Milanotre (55-62). Il quintetto di coach Bocca conferma così il suo buon momento cogliendo il secondo successo esterno consecutivo. Dopo un primo quarto in equilibrio, il secondo è disastroso e vede Tromello sprofondare fino al meno 17 di metà incontro (36-19). Alla ripresa del gioco i lomellini riescono ad alzare l'intensità difensiva e prendono fiducia in attacco dimezzando lo svantaggio (48-39). Nell'ultima frazione Tromello mette avanti la testa e porta a casa il risultato rimanendo lucida nelle battute finali. Estremamente soddisfatto il tecnico ducale che fa i complimenti a tutta la squadra per come ha reagito nel secondo tempo sopperendo alle assenze di Maestri e Gbessou. A livello individuale da rimarcare la prestazione di Zucca andato in doppia doppia (19 rimbalzi); buona prova anche da parte di Carandini.

Pallacanestro Tromello Farina 19, Carandini 15, Zucca 10, Botteri 9, Orsenigo 7, De Martini 2; ne Locatelli, Ganimede, Ferrara. All. Bocca.