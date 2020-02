Metal d'autore

Il ritmo è serrato, il marchio è riconoscibile al primo ascolto. La differenza la fanno la cura per la melodia, la voce potentissima di Paola Urso, le atmosfere. «L'ultima nostra fatica è l'ep “Abstraction” - anticipano - disponibile sia su cd sia su ogni piattaforma streaming. È uscito lo scorso dicembre per l’etichetta Bagana e punta sul singolo “Tyrannus”». Il punto fermo delle sonorità dei Toliman è la sperimentazione, con influenze che si estendono sino agli albori della musica heavy, pur conservando il pathos dell’atmospheric metal ed unendosi con il genere djent e le più recenti strutture e tecnicismi progressive. Il mix si completa con una voce femminile, calda ed incisiva, e testi ricercati che fanno da cornice ad un corollario di musicisti di talento. Musica e testi sono il riflesso dell’originalità e dell’unione all’interno della band, creando uno stile definito, personale ed unico.

La band, di spola tra Vigevano e Casale Monferrato, è nata nel 2016 ed è formata dalla cantante vigevanese Paola Urso, dai chitarristi Riccardo Roggero e Jack Irrequieto, dal bassista Luca Mellina e da Francesco Ottone, che suona la batteria. «L’unico punto fermo che, in questi anni di evoluzione stilistica, abbiamo sempre cercato di mantenere - continua la band - è la voglia di fare qualcosa di bello e nuovo, che per quanto possibile si discosti dalle proposte attuali delle altre band. Per quanto riguarda l’evoluzione stilistica che abbiamo avuto in questi anni, possiamo dire che sia stata sostanzialmente dovuta ad un consolidamento delle nostre capacità di songwriting. Per il resto abbiamo optato per la ricerca di uno stile molto variegato, con influenze da varie band progressive e non, lasciando che sia lo stile e il suono caratteristico di ogni componente della band a renderci riconoscibili. Amiamo contaminare la musica di citazioni, ma rimanendo fedeli alla nostra voglia di indipendenza stilistica».

I Toliman si esibiranno sabato 15 febbraio alle 22 a Vigevano, alla cooperativa Portalupi della frazione della Sforzesca. Sul palco con loro anche Francesco Marchisotti, che suonerà la tastiera per tutto il live. Oltre ai brani da "Abstraction" presenteranno qualche chicca inedita. Il 24 febbraio saranno ospiti di Noisy Hours, programma radiofonico di Rete 104 di Malgate, nel Lecchese.

Ecco un altro cavallo di battaglia, After the Midnight