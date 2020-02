Ritorna il rock dei Maimale

Una reunion attesa da tanti, che si concretizzerà con un grande concerto alla cooperativa Portalupi della frazione Sforzesca, a Vigevano. Sarà nella serata del 14 marzo. I Maimale, gruppo storico attivo dal 2002 di stanza tra Palestro e Vercelli, ritorna dopo una pausa lunga più di nove anni e l’ultimo disco, “Plastica nascosta”. Nella nuova formazione ci sono ancora due membri storici, Michele D’Agostino - Dago, per tutti - alla voce e il chitarrista Michele Gaietta. In più Simone Zambelli all’altra chitarra, il bassista Luca Devecchi e Riccardo Bertotti alla batteria. Alle tastiere c’è “Gido”, Giuseppe Guidotti. Il concerto in “coope” sarà il primo del nuovo corso. Al repertorio coi classicissimi, che i fans aspettano, si affiancheranno anche due nuove canzoni. Il loro è un rock alternativo italiano. Basta vedere le influenze: Afterhours, Marlene Kuntz, Verdena. Quello che un ragazzo appassionato di rock ascoltava vent’anni fa. Adesso il sound si è aggiornato. I Maimale sono figli legittimi di quel movimento, forse gli ultimi rimasti. Ai tempi belli si sono esibiti in locali storici come il Rolling Stone di Milano (qui un estratto del concerto) aprendo i Baustelle. Un’onda all’epoca floridissima adesso sembra essersi interrotta. Loro, coraggiosamente, vogliono riportarla alla luce. Gli esempi non mancano. Ascoltando “Orgoglio senza testa” si notano il marchio, il gusto. L’idea. Un chiaroscuro, la sensazione di voler descrivere le difficoltà del giovane di provincia sballottato in una società molto più grande di lui. Voce riconoscibile e incalzante, chitarre dagli echi grunge, riff. Gli anni ‘90 hanno lasciato una miniera d’oro. Decidere (ancora una volta, superati i 40 anni) di recuperare tutto e proporlo ai “giovani d’oggi” vuol dire essere coraggiosi.