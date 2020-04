Banjo, mandolino e contrabbasso

Folgorati tra le risaie sulla via del bluegrass e del country. Banjo, mandolino, violino, contrabbasso. Ma non siamo mica a Nashville. I Foggy Fields Rangers arrivano da Vigevano, da Mortara, da Trecate. Il sestetto che recupera le radici della musica americane lancia cover esplosive: col repertorio di altri, dai classici ai grandi cantautori, indugia nei temi classici. Incidenti ferroviari, rapine di banche, bei tempi andati, delitti passionali. Assoli, un look e uno spettacolo che già da soli valgono il prezzo del biglietto. Senza le restrizioni ora sarebbero in giro per feste della birra e altri show all’aperto senza freni. I locali infatti fanno fatica a rinchiudere un sestetto così. Al di là del divertimento, dietro c’è una grandissima ricerca. Il bluegrass è la fusione di folk “bianco” povero, musica nera e virtuosismi dal jazz. Il banjo arriva dagli schiavi africani, la chitarra dagli spagnoli, il mandolino e il contrabbasso dall’opera italiana, il violino dalla tradizione celtica irlandese e scozzese. L’armonica dalle navi che partivano da Amburgo. La cosa straordinaria sono le percussioni: per una musica dove il ritmo è scandito dalla voce e dal cantante che picchia a terra con lo stivale, loro usano un’asse per lavare i panni. Negli States la chiamerebbero “washboard”. Le dita battono il tempo. Il risultato è una miscela di grande effetto, colonna sonora di mille film immaginari che tutti almeno una volta hanno visto. I Foggy Fields Rangers sono il cantante Jack Facciamanna (anche armonicista e chitarrista), Stefano Protti al banjo, il mandolino di Paolo Cappa, Samuel Flora come violinista, Federico Pavan – contrabbasso - e Francesco Flora. Lui è alla “washboard”.

Wayfaring Stranger, classicissimo del blues di tutti i tempi. Inoltre il loro canale con tanti altri brani e la pagina Facebook.