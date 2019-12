Il Villanova balza al comando

Si è concluso ieri sera il nono turno della Gazzetta Football League Vigevano. Novità di giornata la netta sconfitta per 5-11 dell'ex capolista Autolavaggio Smile Wash contro l'RB Ottica Danesini (3 Autelli, Parton, Zanellati (A), 3 Laboranti, 2 Massa, 2 Tessitore, 4 Russo (O)). Tre punti per il Villanova contro gli FC Diablos, che balza così primo in classifica (4-1, 3 Zohar, Gjoni (V), Amoroso (D)). Tre punti anche per gli E-mperors che vincono a tavolino contro l'Ama Tenji, agganciando la Smile Wash. La Pizzeria al Cortile & Patolindo vince di misura contro l'Osteria d'la Scùsa (4-5, 2 Ben Aouicha, Dell'Erba, Firas (O), 2 Botta, 2 Dell'Acqua, Ramirez (P)), così come l' Atletico Madrid che supera 8-7 il Blu Bar Garlasco (2 Bisicchia, 2 Castelli, 2 Makk, 2 Nicola (A), 3 Signorelli, 3 Trevisan, Zebri (B)). Infine, pareggio 3-3 tra RedBull Saliespurghi e Corte dell'Oca (2 Virgilio, Bellazzi (R), 2 Masiero, Formentini (C)).

Questa la classifica aggiornata: Villanova punti 24; Smile Wash e E-mperors 22; RB Ottica Danesini 19; Atletico Madrid 17; Pizzeria al Cortile & Patolindo 15; Ama Tenji 12; Blu Bar Garlasco e Corte dell'Oca 8; Osteria d'la Scùa 6; FC Diablos 3; RedBull Saliespurghi 1.

Nel prossimo turno, che si disputerà il 22 dicembre al PalaBonomi, andranno in scena Corte dell'Oca-Villanova, RedBull Saliespurghi-Blu Bar Garlasco, E-mperors-Atletico Madrid, RB Ottica Danesini-Ama Tenji, Pizzeria al Cortile & Patolindo-Autolavaggio Smile Wash, FC Diablos-Osteria d'la Scùa.

L'Asd Futsal League Vigevano coglie l'occasione per porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Renzo Turolla, scomparso prematuramente nella giornata di ieri.