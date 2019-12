Città di Vigevano, altro rinvio a Binasco

Ancora un rinvio tra Virtus Binasco e Città di Vigevano, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone F. La partita, non disputata lo scorso primo dicembre, doveva infatti essere recuperata quest'oggi, ma il direttore di gara, dopo un sopralluogo con i capitani delle due squadre, ha constatato che il campo era del tutto impraticabile in seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni. Le due formazioni si sono già accordate per una nuova data, domenica 5 gennaio.