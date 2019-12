Villanova sempre più capolista

La decima giornata della Gazzetta Football League Vigevano è quella che conferma definitivamente le gerarchie che si stavano delineando nelle scorse giornate. Il Villanova capolista vince contro il Corte dell'Oca per 2-8 (Amisano, Formentini (C), 4 Zohar, 2 Gjoni, Popovic, Sokol (V)), e ora è sempre più primo grazie alla sconfitta a tavolino della Smile Wash contro la Pizzeria al Cortile & Patolindo e alla schiacciante vittoria dell'Atletico Madrid contro gli E-mperors (3-7, 2 Ferrari, Signaroldi (E), 6 Bisicchia, Makk (A)). Si conferma in un ottimo momento l'RB Ottica Danesini, che conquista tre punti contro l'Ama Tenji (8-5, 3 Di Pietro, 3 Russo, Massa, Ruggiero (O), Curtosi, 3 De Souza, Santagostino (A)). Il Blu Bar Garlasco fa un bel balzo in avanti vincendo per 2-6 contro il RedBull Saliespurghi (2 Virgilio (R), Mamazza, Signorelli, 2 Trino, 2 Zebri (B)), così come l'FC Diablos che s'impone per 9-6 ai danni dell'Osteria d'la Scùa (2 Calligaris, 6 Elhamdaoui, Esposito (D), Ben Aouicha, 2 Fabrizi,3 Firas (O)). Ecco la classifica dopo questo turno: Villanova punti 27; RB Ottica Danesini, E-mperors e Autolavaggio Smile Wash 22; Atletico Madrid 20; Pizzeria al Cortile & Patolindo 18; Ama Tenji 12; Blu Bar Garlasco 11; Corte dell'Oca 8; FC Diablos e Osteria d'la Scùa 6; RedBull Saliespurghi 1. Il prossimo turno, in programma dopo la sosta natalizia tra il 12 e il 13 gennaio , vedrà le seguenti sfide: Pizzeria al Cortile & Patolindo-Corte dell'Oca, E-mperors-Villanova, RB Ottica Danesini-RedBull Saliespurghi, Ama Tenji-Autolavaggio Smile Wash, Atletico Madrid-Osteria d'la Scùa, Blu Bar Garlasco-FC Diablos.

L'Asd Futsal Vigevano coglie l'occasione per fare gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.