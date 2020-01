Mortara ripreso dal Gambolò

Nell'altro derby lomellino di Prima Categoria pareggio per 1-1 tra Gambolò e Mortara. La sfida è andata in scena sul sintetico del Centro Sportivo Antona vista ancora l'indisponibilità dello stadio di Gambolò. La gara si mette in salita per i padroni di casa: dopo 10 minuti, infatti, il Mortara passa in vantaggio con un calcio di punizione di Ferrati che viene deviato. Il Gambolò prova a reagire, ma è poco concreto sotto porta. Nella ripresa la squadra di mister Maggi alza i giri del motore, Sbaffoni va via sulla fascia e viene atterrato in area, rigore che Carnevale Schianca cerca di trasformare, ma la palla sbatte sul palo ed esce. Poco dopo Fiorani rimedia trovando un tiro della domenica che vale il pareggio. Nel finale il Gambolò prova a vincere creando qualche occasione in più rispetto al Mortara che riesce a rendersi pericoloso solo una volta in contropiede. Il risultato comunque non cambia, accontentando maggiormente l'undici di mister Garbagnoli, deciso a risalire la classifica in questo girone di ritorno.