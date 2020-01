L'Alagna passa al Dante Merlo

Così come alla prima di campionato il derby lomellino di ritorno tra Alagna e Vigevano sorride ai primi che passano per 1-2 al Dante Merlo e avvicinano a due soli punti la capolista Landriano, costretta alla divisione della posta sul campo della Frigirola. Anche stavolta i biancocelesti escono battuti pur non avendo affatto sfigurato, tanto che un pareggio non sarebbe stato assolutamente uno scandalo. Nel primo tempo i padroni di casa hanno giocato alla pari degli avversari, ma al 36' vanno sotto: bel cross radente dalla destra e intervento sotto porta del nuovo arrivato Trovato, anche se il Vigevano protesta per un presunto tocco di braccio. La replica è sui piedi di Bisesi, ma la sua bella conclusione termina un palmo sopra la traversa. In avvio di ripresa l'Alagna legittima il vantaggio giocando meglio e trovando il raddoppio con un tiro cross a mezza altezza di Ialenti che sorprende Esposito in colpevole ritardo. Passano pochi minuti e il Vigevano riesce ad accorciare le distanze con un bel colpo di testa di Occelli su lancio di Signorelli. A questo punto i padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pareggio, l'occasione più ghiotta è un inserimento centrale di Portaluppi che però calcia male a lato da buona posizione. Peccato per una reazione un po' tardiva, il rammarico più grande è aver concesso agli avversari i primi venti minuti della ripresa.