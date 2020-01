Il "Città" coglie un punto a Locate

Il Città di Vigevano si porta a casa un punto dalla trasferta di Locate per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione. Finisce 1-1 una partita molto combattuta, anche se il pareggio serve poco per la classifica: la squadra di mister Falsettini non si stacca infatti dall'ultimo posto della classifica. Per questo inizio di girone di ritorno il Città di Vigevano presenta una novità in formazione: si tratta di Domenico Fumarolo, attaccante classe 1984 che ha vestito molte maglie, tra cui quella della Varesina, del Real Milano e della Pro Sesto. Castoldi invece si arrende prima della gara, mentre sono assenti per infortunio Galaschi e Perucca. L’inizio di partita è vivace, entrambe le squadre non si risparmiano, la prima occasione per il Città arriva al 21’ ed è clamorosa, perché Lancioni si invola, fa sedere il portiere e mette la palla in mezzo all’area, ma Fumarolo, al centro, calcia fuori. Ancora Città al 26’ con Finissa che calcia a botta sicura, salva in corner Santoli. Risponde il Locate al 39’ con un tiro di Martinelli parato bene da Tacchella. Al 43’ poi grandi polemiche dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di rigore del Città di Vigevano, ma l’arbitro lascia correre. Il primo tempo si chiude senza reti, mentre la ripresa comincia con il gol del Locate, con Monetti che sfrutta un’indecisione della difesa ducale e insacca. Il Città prova a reagire sin da subito e dopo tanta insistenza trova il gol del pareggio al 39' con Lerta, che sfrutta una clamorosa papera della difesa del Locate. Nel finale ancora un brivido per il Città con un tiro di Martinelli, ma il risultato resta bloccato sull'1-1.