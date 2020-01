Il Castelnovetto mantiene il primato

Parte con una vittoria il girone di ritorno del Castelnovetto, che supera in trasferta il Mede (1-3). A decidere la gara in favore della capolista sono state le reti di Awogni, Oneta e di bomber Petrarulo, mentre i padroni di casa hanno segnato su autogol. Tre punti importantissimi che servono alla squadra di Ruzzoli per salire a quota 38 punti in classifica e per tenere dietro lo Stella Bianca Casarile, distante comunque una sola lunghezza. Nel prossimo turno il Castelnovetto affronterà in casa il Lacchiarella. Il Mede invece rimane a quota 18 a metà classifica e la prossima giornata farà visita al fanalino di coda Accademia Pievese.

Pareggio esterno per il Superga di mister Castellazzi in quel di Lacchiarella (1-1). Partita in cui i ducali hanno sprecato davvero una montagna di occasioni. Al 12' il Superga va in vantaggio con Louazine dopo una bella azione personale di Bianchi che serve il compagno in ottima posizione. Poco dopo Galantucci si divora un gol fatto, e sul capovolgimento di fronte i granata vengono puniti dal gol del pareggio. Prima del riposo il Superga si procura un rigore. Santoro tira e il portiere para non riuscendo a trattenere, ma sulla respinta sempre Santoro spara incredibilmente alto da due passi. Dopo non succede più praticamente nulla. Un punto che comunque muove la classifica e tiene il Superga vicino al gruppone play-off a quota 25 punti. Il prossimo turno al Buscaglia derby lomellino con la Cassolese.

Cassolese che esce con le ossa rotte dalla sfida con lo Stella Bianca Casarile secondo in classifica (1-4). Nel primo tempo i lomellini disputano una buona gara, difendendosi con ordine e facendosi vedere più di una volta dalle parti del portiere avversario. Nella ripresa la Cassolese passa addirittura in vantaggio grazie a Richard con un gran tiro da fuori area. Da qui però i biancoblù, forse stanchi per le energie spese, scendono di ritmo e il Casarile ne approfitta: in ripartenza Scatton fa 1-1, poco dopo sugli sviluppi di un angolo Viscomi da fuori area sigla il vantaggio degli ospiti. Il terzo gol lo segna Larganà su penalty, mentre l’1-4 finale arriva in ripartenza nel recupero ad opera di Pappadà. La Cassolese rimane ferma a 18 punti in classifica in una zona tranquilla.

Pareggio a reti inviolate quello fra la Gravellonese di mister Pasquino e la Carpianese. Partita senza particolari emozioni o episodi degni di nota. Un punto che serve a muovere la classifica per gli arancioverdi, ora a quota 18 a +5 dalla zona play-out. Il prossimo turno la Gravellonese sarà di scena a Gropello.

Proprio il Gropello ha conquistato tre punti di fondamentale importanza in trasferta contro il Bereguardo, in quello che era uno scontro diretto per la salvezza. Questa vittoria porta i biancoviola in penultima posizione a quota 12 punti in zona play-out assieme alla Carpianese. Le reti per il Gropello sono state di Valenti, Elezi e De Alessi.

Sconfitta per la Virtus Lomellina sul campo del Certosa (3-2). A nulla sono servite le reti di Monachella e Redi. La squadra di Sannazzaro rimane ferma a quota 29 punti in quarta posizione e la prossima settimana affronterà in trasferta il Basiglio Milanotre.