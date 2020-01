Al Villanova lo scontro diretto

Dopo la sosta natalizia è ripresa regolarmente la Gazzetta Football League presso il PalaBonomi, organizzata dall’Asd Futsal Vigevano, giunta all’undicesima giornata. In questo turno la capolista Villanova si è confermata in un momento di forma ottimale, vincendo 5-9 lo scontro diretto con gli E-mperors. In rete per il Villanova Zohar (6), Balliu, Gjoni e Elamraoui, per gli E-mperors Signaroldi (3), Monti e Tessarin. Vincono anche l’RB Ottica Danesini contro la RedBull Saliespurghi (7-2, reti di Russo (4) Taverna (2) e Di Pietro per l’RB, mentre Bellazzi segna una doppietta per il Saliespurghi) e lo Smile Wash contro l’Ama Tenji (2-3, i gol dell’Ama Tenji di Andone e De Souza, per lo Smile Wash Palmisano (2) e Autelli). Tutto facile per l’Atletico Madrid contro l’Osteria d’la Scùa (8-2). Le reti per l’Atletico sono state di Bisicchia (5), Castelli (2) e Nicola. Per l’Osteria in gol Ben Aouicha (2). Vince e convince la Pizzeria al Cortile & Patolindo contro il Corte dell’Oca (7-3), grazie alle reti di Rovelli (3), Palmisano (2), Botta e Dell’Acqua; per gli avversarsi a segno Formentini, Masiero e Pluchino. Pareggio scoppiettante 5-5 fra Blu Bar Garlasco (3 Signorelli, Piovan, Boselli) e FC Diablos (3 Elmahmoudy, Amoroso ed Esposito).

Ecco la classifica dopo questo turno: Villanova 30 punti; RB Ottica Danesini e Autolavaggio Smile Wash 25; Atletico Madrid 23; E-mperors 22; Pizzeria al Cortile & Patolindo 21; Blu Bar Garlasco e Ama Tenji 12; Corte dell’Oca 8; FC Diablos 7; Osteria d’la Scùa 6; RedBull Saliespurghi 1.

Nel prossimo turno, che si disputerà fra il 19 e il 20 gennaio, andranno in scena: E-mperors-RB Ottica Danesini; Atletico Madrid-Pizzeria al Cortile & Patolindo; Osteria d’la Scùa-RedBull Saliespurghi; Autolavaggio Smile Wash-Corte dell’Oca; Blu Bar Garlasco-Villanova; Ama Tenji-FC Diablos.