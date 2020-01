Il Vigevano colpisce nel finale

Arriva nel finale la vittoria del Vigevano ad Albuzzano (0-1), tre punti che consentono ai biancocelesti di tornare in zona play-off grazie alla sconfitta del Valera Fratta a Stradella. Non è stata certo una bella partita, giocata prevalentemente a centrocampo con tanti campanili e palloni sporchi. Le ridotte dimensioni del terreno di gioco hanno favorito i ribaltamenti di fronte con le squadre che si sono affidate a lanci lunghi. Poche le occasioni, soprattutto nel primo tempo dove si segnala un atterramento di Elefante, lanciato solo davanti al portiere, ma fuori dall'area di rigore: l'intervento del difensore sarebbe fallo da ultimo uomo, ma l'arbitro lo punisce solo con un giallo. Attorno al 20' della ripresa il direttore di gara decreta un rigore a favore dell'Albuzzano per un dubbio fallo di Argellini in scivolata, ma Esposito è bravo a parare la conclusione dagli undici metri. Passano una decina di minuti e dopo un batti e ribatti Jomma entra in area saltando anche Esposito che lo tocca: a guardare sarebbe rigore più netto del precedente, ma l'arbitro stavolta non se la sente di fischiarlo. Si accende un parapiglia e nell'ultimo quarto d'ora la gara si fa molto nervosa. Al 44' l'episodio decisivo: su calcio d'angolo di Signorelli Iaquinta spizza bene di testa sul secondo palo. E' il gol che fa gioire l'undici di mister Conti che ora dovrà tenere alta la concentrazione in vista della gara di domenica prossima al Dante Merlo contro il pericolante Frigirola.