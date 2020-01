Il Sancolombano domina all'Antona

Un disastro per il Città di Vigevano che perde 5 a 1 all’Antona contro la capolista Sancolombano. Non c’è stata partita, troppo forti gli avversari per i ragazzi di mister Falsettini, che rimangono ultimi in classifica a quota 6 punti. Il primo squillo degli ospiti al 12’ con un tiro di Farina, para bene Tacchella. La gara la conduce il Sancolombano e al 28’ passa in vantaggio con Farina servito bene da Arena, gran missile dell’attaccante sotto la traversa. A fine primo tempo c’è tempo per il raddoppio degli ospiti con Spedini che in diagonale insacca, altro assist di Arena. Nel recupero del primo tempo arriva anche il terzo gol firmato da Botturi che è il più lesto ad arrivare sul pallone dopo la punizione del solito Arena. E la partita è già ampiamente chiusa nel primo tempo, che finisce 3 a 0 per il Sancolombano. A inizio ripresa al 4’ arriva il poker, lo firma Farina che si beve un pezzo della difesa ducale e insacca. Non è finita perché al 16’ ancora Farina segna il quinto gol e la sua tripletta personale, servito bene da Spedini. Il Città di Vigevano a questo punto ha un moto d’orgoglio e riesce a segnare il gol della bandiera con Sylla, che mette in rete sulla respinta al tiro di Fumarolo. Non succederà poi più nulla di importante, la gara si avvia verso la conclusione con i tre punti conquistati dal Sancolombano, in solitaria in testa alla classifica. Giustificato in parte il Città di Vigevano, difficile pensare di poter fare punti contro una corazzata del genere, ma il passivo è davvero pesante. E per il Città è notte fonda.