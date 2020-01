Giornata di conferme per le prime della classe

Nella dodicesima giornata della Gazzetta Football League Vigevano, come sempre di scena al PalaBonomi, il Villanova capolista si è confermato in uno stato di forma perfetto, superando per 3-5 grazie alle marcature di Zohar (2), Sokol (2) e Popovic il Blu Bar Garlasco (doppietta di Signorelli e rete di Piovanu). Rimane in scia l’RB Ottica Danesini che con il poker di Laboranti e le altre reti di Russo, Massa e Tessitore vince 5-7 lo scontro diretto contro gli E-mperors (tripletta di Tessarin e reti di Signaroldi e Ferreri). Tre punti anche per lo Smile Wash ai danni del Corte dell’Oca (4-1); a segno per lo Smile Wash Autelli (2), Palmisano e Sanfilippo, mentre per il Corte dell’Oca la rete è stata di Formentini. Rallenta l’Atletico Madrid che viene fermato sul 3-3 dalla Pizzeria al Cortile & Patolindo; reti di Bisicchia (2) e Castelli per l'Atletico e di Dell’Acqua (2) e Ramirez per gli avversari. Vittoria scoppiettante per 7-6 dell’Osteria d’la Scùa ai danni della RedBull Saliespurghi. In rete per l’Osteria Ben Aouicha (3), Fabrizio (2) e Firas (2), mentre per la Saliespurghi Pasquini (3), Virgilio (2) e Bellazzi. Pareggio pirotecnico fra Ama Tenji ed FC Diablos (6-6). Le reti dell’Ama Tenji sono state segnate da Attoh (4) e Andone (2), quelle degli FC Diablos da Amoroso (2), Elmahmoudy (2) ed Esposito (2).

Ecco la classifica aggiornata: Villanova punti 33; RB Ottica Danesini e Smile Wash 28; Atletico Madrid 24; E-mperors e Pizzeria al Cortile & Patolindo 22; Ama Tenji 13; Blu Bar Garlasco 12; Osteria d’la Scùa 9; Corte dell’Oca ed FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

La formula del torneo prevede che le prime quattro classificate della regular season partecipino alla “Futsal Champions League”, dalla quinta all'ottava classificata alla “Futsal Europa League” e le ultime quattro alla “Coppa Intertoto”.