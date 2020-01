Il Mortara esce dal "tunnel"

Tutto facile per l'Alagna cui bastano 45 minuti per chiudere la pratica Albuzzano e confermarsi in solitaria al secondo posto della classifica. Dopo appena un minuto i padroni di casa sono in vantaggio con Trovato che interviene in spaccata su un cross dalla sinistra. Al 4' il raddoppio è opera di Bilardo che riprende una respinta della difesa. Attorno al 25' ancora Bilardo va a segno su calcio di punizione, poi prima del riposo Ventrice ribatte in rete un pallone che gli era tornato tra i piedi dopo un primo tiro. Sul 4-0 nella ripresa l'Alagna si limita a gestire il risultato.

Il Gambolò cede sul sintetico dell'Antona al Valera Fratta (1-2). Momento poco fortunato per l'undici di mister Maggi che latita un po' a centrocampo e accusa le condizioni fisiche non ottimali delle due punte Carnevale e Paulato. Le occasioni non sono certo mancate, soprattutto nel primo tempo, ma i lomellini non sono riusciti a sfruttarle. E così a metà ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Licata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Trascorrono pochi minuti e il Valera Fratta raddoppia sfruttando un errore di Sacchetti che perde palla consentendo a Marnini di andare in gol. Nel finale, a risultato ormai deciso, Pazzi, intervenendo di piede su un cross, riesce ad accorciare le distanze.

Un Mortara, pur rimaneggiato da infortuni e influenze, si aggiudica un altro scontro diretto sul campo del Lungavilla e per la prima volta dall'inizio delle stagione esce dalla zona calda della classifica scavalcando Albuzzano e Casorate. Dopo tanta sfortuna, è un momento in cui anche gli episodi cominciano a tornare a favore. Pronti via il Mortara fruisce di un rigore per un fallo commesso su Procopio e che viene trasformato da Lombardi. I padroni di casa riescono però a impattare al 40' grazie a una punizione di Brando. Il Mortara colpisce una traversa con Lombardi, ma anche i padroni di casa hanno un paio di buone occasioni. La partita resta così sul piano dell'equilibrio fino al 42' della ripresa quando Ferrati su calcio di punizione mette a segno la rete dell'1-2. Poco dopo Procopio si mangia un gol a porta vuota; il Mortara deve così soffrire ancora qualche minuto prima di poter festeggiare questa importante vittoria che potrebbe davvero far svoltare in maniera definitiva una stagione.