Il Vigevano vince di rimonta

Divertente partita al Dante Merlo e bella vittoria del Vigevano che supera 3-2 in rimonta il Frigirola confermandosi al quinto posto della classifica. I biancocelesti iniziano la gara con il piglio giusto, ma gli avversari non stanno a guardare con Bianchini si rivela sin dall'inizio una spina nel fianco della difesa ducale. Il Vigevano va vicino al gol con un tiro a giro di Pozzati e poi con un calcio di punizione di Elefante deviato in corner, ma poi Esposito deve superarsi su conclusione del menzionato Bianchini. Quest'ultimo, però, alla mezz'ora sfrutta una palla persa sulla tre quarti per portare in vantaggio i suoi. Il Vigevano prova a reagire, ma si rende poco pericoloso. Nella ripresa accade invece di tutto. L'undici di mister Conti, dopo un palo colpito da Bisesi, riesce a pareggiare al 10' con un colpo di testa di De Carli che interviene su angolo di Occelli. Al 16' Signorelli, sempre di testa, manca di un niente il bersaglio e così al 21' i pavesi tornano avanti con un tiro a palombella da fuori area di Serafini. Trascorrono un paio di minuti e la partita torna in equilibrio grazie a un calcio di rigore decretato per atterramento di Elefante e trasformato da Bisesi. Ancora pochi secondi e il Vigevano ribalta addirittura il risultato: discesa travolgente di Bisesi, la palla arriva a Pozzati che anticipa due difensori e il portiere e mette dentro la rete del definitivo 3-2. Nel finale da registrare un tentativo di autogol di Accornero, poi nel recupero Elefante è costretto a lasciare in anticipo il campo per una distorsione alla caviglia.