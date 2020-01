Il Villanova tiene a bada le inseguitrici

Nella tredicesima giornata della Gazzetta Football League Vigevano, organizzata dall’Asd Futsal Vigevano, la capolista Villanova si è dimostrata troppo superiore rispetto al fanalino di coda RedBull Saliespurghi (1-12). Le reti per il Villanova sono state di Zohar (6), Balliu (2), Gjoni (2), Sokol e Popovic, mentre il gol della bandiera della Saliespurghi è stato siglato da Bellazzi. Le inseguitrici dal canto loro non sbagliano e cercano di rimanere così in scia. L’RB Ottica Danesini (4 Laboranti, 2 Russo e Massa) vince 7-4 nello scontro diretto con l’Atletico Madrid (3 Nicola, Bisicchia). L’Autolavaggio Smile Wash conquista tre punti contro gli FC Diablos per 4-9. Le reti per la Smile Wash sono state di Palmisano (3), Autelli (2), Caputo (2) e Zanellati (2), mentre per gli FC Diablos Elhamdaoui (3) e Amoroso. Si risollevano gli E-mperors dopo un momento no a livello di risultati riuscendo a superare per 7-1 (3 Tessarin, 2 Ferrari, Munnu e Signaroldi) il Blu Bar Garlasco (rete di Mamazza). La Pizzeria al Cortile & Patolindo ha vinto non senza difficoltà contro l’Ama Tenji per 4-3; a segno Ramirez (2), Mastella e Canazas per la Patolindo e Andone (2) e De Souza per l’Ama Tenji. L’Osteria d’la Scia ha vinto di misura lo scontro diretto contro il Corte dell’Oca (4-5) grazie alle reti di Ben Aouicha (3) e Firas (2), mentre agli avversari non bastano i gol di Fomentini (3) e Ferrari.

Questa è la classifica aggiornata: Villanova punti 36; RB Ottica Danesini e Autolavaggio Smile Wash 31; E-mperors e Pizzeria al Cortile & Patolindo 25; Atletico Madrid 24; Ama Tenji 13; Blu Bar Garlasco e Osteria d’la Scùa 12; Corte dell’Oca e FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

Nella classifica marcatori, invece, guida ormai da diverse giornate Salvatore Russo dell’Ottica Danesini con 41 reti. In seconda posizione c’è Zohar Hamza del Villanova con 32 , mentre più staccati con 21 segnature ci sono Rami Ben Aouicha dell’Osteria d’la Scùa e Manuel Bisicchia dell’Atletico Madrid.

Il prossimo turno, in programma fra domenica e lunedì prossimo: RB Ottica Danesini-Pizzeria al Cortile & Patolindo; E-mperors-FC Diablos; Ama Tenji-RedBull Saliespurghi; Blu Bar Garlasco-Osteria d’la Scùa; Autolavaggio Smile Wash-Villanova; Atletico Madrid-Corte dell’Oca.