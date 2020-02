Vigevano distratto, rischia la figuraccia

Un po' era nell'aria. Il Vigevano rischia una clamorosa sconfitta sul campo del fanalino di coda Cavese (due soli punti fino a quest'oggi) rimediando nel finale almeno un pareggio. Evidentemente i ragazzi di mister Conti hanno un po' preso sotto gamba l'impegno, disputando una gara disordinata e la Cavese dei tanti ex ne ha approfittato mettendo il confronto sull'agonismo. Al 25' i padroni di casa passano a condurre con Cerrito che approfitta di una indecisione tra Marangon e Marchesin. Poco prima del riposo Bisesi rimedia trasformando un calcio di punizione, ma nella ripresa la situazione non cambia. La Cavese torna infatti in vantaggio con Guastella che sfrutta un assist di Cerrito, abile a recuperare un altro pallone perso malamente dalla difesa ducale. Nel finale il Vigevano getta nella mischia Elefante, non al meglio per l'infortunio alla caviglia rimediato domenica scorsa: al 40' una sua punizione prende in pieno la traversa, sulla respinta Brogna interviene di testa e mette dentro. Negli ultimi minuti il Vigevano, sbilanciato in avanti, rischia ancora lasciando troppo spazio a Guastella, i padroni di casa reclamano poi anche un calcio di rigore e si fanno prendere dal nervosismo finendo la gara in 9. Un passo indietro per i biancocelesti che restano quinti in classifica, ma perdono l'occasione di accorciare le distanze sullo Stradella.