Colpo della Gravellonese al "Buscaglia"

La capolista Castelnovetto impatta in trasferta contro il Certosa (1-1). Un punto che permette all’undici di mister Ruzzoli di rimanere in testa con 45 punti mantenendo la lunghezza di vantaggio sulla seconda, visto che anche lo Stella Bianca Casarile ha pareggiato 1-1 nel derby con la Rosatese. La rete del Castelnovetto, che il prossimo turno ospiterà il Basiglio Milano 3, è stata siglata da Fantalamine.

Vittoria importantissima della Gravellonese al campo Buscaglia nel derby lomellino di giornata con il Superga (0-4). Nei primi 20’ minuti il Superga parte bene e ha la supremazia territoriale, ma poi sono gli ospiti ad andare in vantaggio. Su un traversone di Zoppini Cannata colpisce di testa e fa 0-1. Prima della fine del tempo Baldi, già ammonito, causa rigore e viene espulso. Laino però si fa ipnotizzare da De Giacomo che para e tiene in gioco i suoi. Nella ripresa la Gravellonese spinge per chiudere la partita e si conquista un altro penalty, che questa volta Laino realizza. Poco dopo è ancora Cannata a fare 3-0 con un gran gol al volo. Nel finale il solito Cannata salta il portiere e serve Meloni che, tutto solo, non può che segnare chiudendo definitivamente i giochi. Ottima prova della Gravellonese in chiave salvezza dopo gli ultimi deludenti risultati, che sale a così a quota 21 punti allontanandosi dalla zona calda. Passo indietro invece per il Superga, che però ha dovuto fare i conti con moltissime assenze tra le quali quelle di giocatori chiave come Pinato, Asaro e Bianchi. Ora i granata sono a 30 punti, con i play-off distanti quattro lunghezze. Nel prossimo turno la Gravellonese ospiterà la Cassolese in un altro derby, mentre Il Superga sarà impegnato sul difficile campo della Rosatese.

Tre punti per la Cassolese di mister Vettori che ha superato per 3-2 il Bereguardo. Ad aprire le danze è Terroni dopo circa un quarto d’ora e alla mezz’ora è sempre lui a raddoppiare con una gran sassata dalla distanza. Subito dopo, però, il Bereguardo accorcia le distanze e prima del riposo riesce addirittura a pareggiare. Nella ripresa dopo circa un quarto d’ora la Cassolese si riporta in vantaggio: a ridosso dell’area Terroni appoggia per Richard che di sinistro incrocia e fa 3-2. Da qui non succede più nulla. La Cassolese sale a quota 24 punti in classifica e nella prossima giornata affronterà in trasferta la Gravellonese.

Vince la Virtus Lomellina in trasferta sul campo del Gropello (1-2) grazie alle reti di Khayat e Vivaldini, mentre per i padroni di casa ha segnato Bellotti. Tre punti importanti per la squadra di Sannazzaro che sale a 35 punti in quarta posizione. Nella prossima giornata la Virtus affronterà la Stella Bianca Casarile, seconda della classe. Rimane a 15 punti il Gropello in terz'ultima posizione. La prossima settimana i biancoviola saranno di scena sul campo dello Zibido San Giacomo.

Buon pareggio del Mede in casa del Basiglio Milano3 (0-0). I rossoneri raggiungono quota 25 punti attestandosi a metà classifica e la prossima settimana ospiteranno la Carpianese.