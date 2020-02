Lo Smile Wash riapre i giochi

Il quattordicesimo turno è quello che riapre i giochi per quanto riguarda la regular season nella Gazzetta Football League Vigevano. Nel big match di giornata l’Autolavaggio Smile Wash (tre reti Palmisano, due Carnevale Schianca, una Sanfilippo) ha superato per 6-4 la capolista Villanova (due reti Zohar Iasin, una Zohar Hamza e Gjoni). Non approfitta del passo falso della capolista l’RB Ottica Danesini, che viene sconfitta per 5-6 dalla Pizzeria al Cortile & Patolindo: per l’Ottica a segno Russo (4) e Massa, per la Patolindo Cazanas (2), Mastella (2), Ottaviani e Ramirez. Si risollevano gli E-mperors che conquistano tre punti contro gli FC Diablos per 6-3; per gli E-mperors gol di Ferrari (3), Signaroldi (2) e Tessarin, per i Diablos Di Giovanni (2) e Amoroso. Perde punti anche l’Atletico Madrid, sconfitto per 3-6 dal Corte dell’Oca. In gol per l’Atletico Bisicchia (3), mentre per il Corte Ferrari (2), Amisano, Formentini, Masiero, Stabile. Vittoria del Blu Bar Garlasco, che supera 8-6 (4 Signorelli, 2 Boselli, 2 Trevisan) l’Osteria d’la Scùa (3 Fabrizio, 2 Ben Aouicha, Mathiouthi). Torna ai tre punti anche l’Ama Tenji che vince di misura contro la RedBull Saliespurghi; le reti per l’Ama Tenji sono state di De Souza (2) e Andone, mentre per il Saliespurghi di Barbieri e Virgilio.

Ecco la nuova classifica: Villanova punti 36; Autolavaggio Smile Wash 34; RB Ottica Danesini 31; E-mperors e Pizzeria al Cortile & Patolindo 28; Atletico Madrid 24; Ama Tenji 16; Blu Bar Garlasco 15; Osteria d’la Scùa 12; Corte dell’Oca 11; FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

Nella classifica marcatori a comandare è sempre Russo dell’RB Ottica Danesini, salito a quota 44 reti; staccato c’è Zohar Hamza del Villanova con 33 reti, a seguire Bisicchia dell’Atletico con 24.

Nel prossimo turno si affronteranno: Corte dell’Oca-E-mperors; Pizzeria al Cortile & Patolindo-Blu Bar Garlasco; Osteria d’la Scia-Autolavaggio Smile Wash; Villanova-Ama Tenji; RedBull Saliespurghi-Atletico Madrid; FC Diablos-RB Ottica Danesini.