Vigevano ripreso su calcio di rigore

Un calcio di rigore nel finale di partita consente alla Mottese di riprendere il Vigevano al Dante Merlo (1-1). I biancocelesti perdono così l'occasione di allungare sui diretti rivali e di accorciare le distanze dal quarto posto dello Stradella. Primo tempo povero di occasioni. E' la Mottese a rendersi per prima pericolosa con un calcio di punizione di Pozzi ribattuto dalla barriera, interviene di testa Santarlasci che manda la sfera di poco sopra la traversa. Al 24' bell'intervento di Lagonigro che salva su Pozzi lanciato a rete. Un minuto dopo primo squillo del Vigevano con una combinazione Signorelli-Portaluppi che per poco non anticipano Lodola. Al 28' Signorelli lancia Elefante la cui conclusione è però da dimenticare. Il Vigevano passa al 34': cross dal fondo di Signorelli, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e viene ripresa da Bisesi il quale rimette in mezzo per Occelli il cui tiro viene respinto, ma Portaluppi è pronto a riprendere e a mettere dentro. Da qui fino al riposo null'altro da segnalare. Nella ripresa i biancocelesti tengono bene il campo e sembrano gestire bene il vantaggio senza correre eccessivi rischi. Da segnalare un tiro insidioso di Zanimacchia dopo errore della difesa ducale, ma alla mezz'ora il Vigevano va vicino al raddoppio con un tiro al volo di Brogna su lancio di Occelli: il portiere della Mottese deve superarsi per neutralizzare la conclusione. Due minuti più tardi Scalisi sfiora la traversa su punizione. L'episodio chiave al 38': su calcio d'angolo Zanimacchia subisce qualche spinta in area e si lascia cadere, il direttore di gara “abbocca” assegnando il rigore che lo stesso giocatore trasforma.