Il Città di Vigevano ci crede ancora

Mezza impresa del Città di Vigevano che all'Antona ferma sul pareggio la forte Viscontea, quarta in classifica nel girone F di Promozione. Finisce 1 a 1, con i ducali che, sempre ultimi in classifica, salgono però a quota 10 punti, alimentando le speranze di play-out. 3-5-2 il modulo scelto da mister Falsettini per affrontare una delle squadre più attrezzate del girone. Subito pericolosa la Viscontea al 4’ con un tiro di Lasi parato bene da Campironi. Al 21’ risponde il Città con un calcio di punizione dallo spigolo dell’area di rigore calciato da Santoli, si salva in angolo il portiere avversario. Al 31’ la Viscontea Pavese reclama un calcio di rigore per un presunto fallo su Cattaneo, ma l’arbitro lascia correre. Al 39’ grande parata di Campironi su Sconfietti. Subito dopo cross in area e Magenis mette in rete per il vantaggio della Viscontea. A inizio ripresa gli ospiti provano a chiudere la partita, all’8’ grande intervento di Campironi su Co. Al 28’ ancora il portiere ducale attento sul tiro di Lasi. Al 35’ azione del Cittá di Vigevano con Fumarolo che viene atterrato in area di rigore da Roncalli, per l’arbitro è fallo e dal dischetto si presenta Santoli che trasforma. Al 39’ clamorosa occasione per i ducali con Fumarolo che centra in pieno il palo! E' l'ultima grande opportunità, un ottimo Cittá di Vigevano ferma la corazzata Viscontea Pavese.