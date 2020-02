La capolista Villanova a valanga

Nella 15esima giornata della Gazzetta Football League Vigevano torna alla vittoria la capolista Villanova, che ha letteralmente spazzato via l’Ama Tenji (11-2). Le reti per la capolista sono state di Sokol (5), Zohar Iasin (2), Zohar Hamza (3) e Popovic, mentre per l’Ama Tenji di Attoh e Curtosi. Non fallisce neanche l’Autolavaggio Smile Wash (5 Palmisano) contro l’Osteria d’la Scùa (2 Ben Aouicha, 2 Mathiouti), ma non senza qualche difficoltà (4-5). Tre punti anche per l’RB Ottica Danesini contro gli FC Diablos (reti di Dridi e Elmahmoudi) grazie alle reti di Russo (2), Taverna e Cantoni. Gli E-mperors, con le reti di Signaroldi (2), Tessarin (2), Patrucchi e Ferrari, hanno vinto per 3-6 contro il Corte dell’Oca (gol di Amisano, Formentini e Savarese). Torna alla vittoria anche l’Atletico Madrid, 3-5 contro la RedBull Saliespurghi (3 reti di Virgilio per la Saliespurghi, 3 Nicola, Makk e Bisicchia per l’Atletico). Infine, sconfitta un po’ a sorpresa quella della Pizzeria al Cortile & Patolindo contro il Blu Bar Garlasco per 2-3. Non sono bastate le reti di Ramirez e Spano in risposta a quelle di Signorelli (2) e Boselli.

Questa la classifica aggiornata: Villanova punti 38; Smile Wash 37; RB Ottica Danesini 34; Pizzeria al Cortile & Patolindo 28; Atletico Madrid 27; Blu Bar Garlasco 18; Ama Tenji 16; Osteria d’la Scùa 12; Corte dell’Oca 11; FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

Nel prossimo turno si affronteranno: Pizzeria al Cortile & Patolindo-E-mperors; Villanova-Osteria d’la Scùa; RB Ottica Danesini-Blu Bar Garlasco; Corte dell’Oca-Ama Tenji; FC Diablos-Atletico Madrid; RedBull Saliespurghi-Autolavaggio Smile Wash.