Alagna sconfitta, ma resta in vetta

Perdono entrambe le prime due della classe nel girone M di Prima Categoria. Il Landriano viene fermato 2-1 sul campo del Valera Fratta e con lo stesso risultato l'Alagna perde a Motta Visconti. Di questo doppio passo falso in vetta alla classifica non ne approfitta appieno il Casteggio che non va oltre il pari casalingo con il Rozzano e viene agganciato al terzo posto dallo Stradella. Contro la Mottese l'Alagna ha pagato, tra squalifiche e infortuni, le numerose assenze, anche se l'undici di mister Gandolfi ha tenuto bene il campo ed è stato punito da un episodio solo a fine partita. L'Alagna passa per prima in vantaggio attorno alla mezz'ora di gioco sfruttando un calcio di rigore concesso per atterramento di Ialenti e trasformato da Bilardo. Dopo pochi minuti della ripresa Ottone, sempre dal dischetto, ristabilisce la parità, poi grande equilibrio fino al novantesimo quando Pozzi mette dentro su azione da calcio d'angolo.

Netta e salutare vittoria del Gambolò contro il Casorate (3-0). L'undici di mister Maggi riesce così ad allungare sulla zona play-out. Uomo partita del match Carnevale Schianca, autore di un gol e di due assist, ma in bella evidenza anche Gabba ed El Khaddar. Nel primo tempo si sono viste le cose migliori con il Gambolò che passa in vantaggio al quarto d'ora con un tiro al volo di Fiorani servito appunto da Carnevale Schianca. Nella ripresa, più o meno allo stesso minuto, lo stesso attaccante mette dentro con un pallonetto a tu per tu con il portiere. Due minuti dopo l'assist per Caputo che spizza di testa in rete.