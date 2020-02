Tra Mortara e Vigevano finisce 1-1

Si è concluso in parità (1-1) il derby lomellino di Prima Categoria tra Mortara e Vigevano. Mentre i padroni di casa allungano la serie positiva e, passettino dopo passettino, si stanno tirando fuori dalla zona calda della classifica, per l'undici di mister Conti si tratta del terzo pareggio consecutivo che li allontana dai play-off: il Vigevano è stato infatti scavalcato al quinto posto dalla Mottese e affiancato dal Valera Fratta, ovvero le due squadre protagoniste del turno odierno in quanto hanno sconfitto le due capoliste Alagna e Landriano. Riguardo alla gara di Mortara, decisamente più divertente il primo tempo nel quale il Vigevano passa in vantaggio al 16' con un lancio lungo di Bisesi che pesca Elefante, questi è caparbio nel difendere palla e da posizione defilata mette dentro. Gli ospiti hanno il predominio del gioco e altre buone occasioni per raddoppiare, al 22' con Bisesi che arriva di poco in ritardo su passaggio di Elefante e poco dopo con un tiro di Occelli respinto da Amin, ma al 41' il Mortara riesce improvvisamente a pareggiare. Su calcio d'angolo Procopio si conferma nella sua nuova veste di bomber: il suo colpo di testa viene respinto d'intuito da Esposito, ma lo stesso riprende e ancora di testa mette dentro. Il secondo tempo è invece molto confusionario anche per demerito del direttore di gara che lascia troppo correre e la gara si trasforma in una corrida. Dopo una clamorosa occasione non sfruttata da Bisesi che spara alto da ottima posizione (12'), il Vigevano si spegne gradualmente concedendo campo al Mortara che si rende più volte pericoloso. A pochi minuti dalla fine l'undici di Garbagnoli protesta vivacemente per un intervento a due passi dalla porta di Lagonigro ai danni di Dridi, la palla successivamente sbatte sul palo e viene allontanata, dalla tribuna sembra proprio rigore, ma il direttore di gara fa cenno di continuare.