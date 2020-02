La Patolindo scala la classifica

Nella sedicesima giornata della Gazzetta Football League Vigevano il Villanova capolista ha fatto il suo dovere nell’impegno contro l’Osteria d’la Scùa vincendo per 8-5 (per il Villanova 3 reti Zohar Hamza e Sokol, una Gjoni e Balliu, mentre per l’Osteria a segno due volte Ben Aouicha, una Firas e Mathiouthi). Rimane sulla scia della capolista l’Autolavaggio Smile Wash che grazie alle reti di Sanfilippo (3), Polello (2), Negroni e Zanellati ha superato 7-5 la RedBull Saliespurghi (due gol di Virgilio e uno di Pasquini). Passo falso per l’Ottica Danesini contro il Blu Bar Garlasco (6-7). Non sono bastati infatti i gol di Laboranti (4) e Russo (2) per avere la meglio sugli avversari, che hanno vinto grazie a Signorelli (4), Boselli, Trevisan e Zebri. Nello scontro diretto per il quarto posto la Pizzeria al Cortile & Patolindo con le reti di Ramirez (2), Cazanas (2) e Botta ha avuto la meglio per 5-2 sugli E-mperors (a segno Ferrari e Ferreri). L’Atletico Madrid ha vinto senza troppe difficoltà (10-3) contro gli FC Diablos; le reti per i biancorossi sono state di Bisicchia (7), Castelli, Makk e Nicola, per i Diablos doppietta di Elhamdaoui e gol di Esposito. Infine tre punti per l’Ama Tenji contro il Corte dell’Oca (3-5); per il “Corte” doppietta di Formentini e gol di Ferrari, mentre per l’Ama Tenji reti di De Souza (4) e Dondè.

Ecco la classifica aggiornata: Villanova punti 42; Autolavaggio Smile Wash 40; RB Ottica Danesini 34; Pizzeria al Cortile & Patolindo e E-mperors 31; Atletico Madrid 30; Blu Bar Garlasco 21; Ama Tenji 19; Osteria d’la Scùa 12; Corte dell’Oca 11; FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

Nella prossima giornata si affronteranno: Corte dell’Oca-RB Ottica Danesini; Pizzeria al Cortile & Patolindo-FC Diablos; E-mperors-RedBull Saliespurghi; Blu Bar Garlasco-Autolavaggio Smile Wash; Ama Tenji-Osteria d’la Scùa; Atletico Madrid-Villanova.