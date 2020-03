La Gazzetta Football League prima a tornare in campo

Nonostante lo stop generale imposto allo sport in queste ultime settimane, la Gazzetta Football League è tornata in campo al PalaBonomi, dopo che le gare in programma domenica 1 marzo sono state spostate al lunedì, primo giorno disponibile secondo decreto ministeriale per disputare eventi sportivi (comunque svolti sempre rigorosamente a porte chiuse).

Il campionato è ripreso con il Villanova che nello scontro diretto con l’RB Ottica Danesini si è imposto per 2-3. Le reti per la capolista sono state di Sokol, Zohar Hamza e Zohar Iasin, mentre per l’Ottica di Russo e Taverna. Il Villanova vola così in solitaria a +5 dalla seconda posizione, occupata dalla Smile Wash che è caduta 5-8 contro l’Atletico Madrid; per l’Atletico reti di Bisicchia (5), Castelli (2) e Makk, mentre per la Smile Wash a segno Palmisano (3), Caputo e Sanfilippo. Tutto facile per la Pizzeria al Cortile & Patolindo contro la Saliespurghi (7-1) grazie alle reti di Mastella (2), Palmisano (2), Ramirez (2) e Rovelli; il gol della bandiera della Saliespurghi è stato siglato da Virgilio. Tre punti anche per il Blu Bar Garlasco che ha travolto l’Ama Tenji (10-4). Le reti per i garlaschesi sono state di Signorelli (3), Boselli (2), Trevisan (2), Zebri (2) e Quaglia, mentre per l’Ama Tenji di Attoh (3) e Dondè. Il Corte dell’Oca ha superato per 7-4 con gol di Bertolini (3), Masiero (2), Amisano e Pluchino gli FC Diablos (a segno Dridi, Esposito e Elhamdaoui). Sconfitta a tavolino per gli E-mperors contro l’Osteria d’la Scùa (0-5).

Ecco la classifica aggiornata: Villanova punti 45; Autolavaggio Smile Wash 40; RB Ottica Danesini e Pizzeria al Cortile & Patolindo 34; Atletico Madrid 33; E-mperors 31; Blu Bar Garlasco 24; Ama Tenji 19; Osteria d’la Scùa 15; Corte dell’Oca 14; FC Diablos 8; RedBull Saliespurghi 1.

Tra stasera (martedì) e domani verrano recuperate le gare della diciasettesima giornata, saltata appunto per l’emergenza Coronavirus: Corte dell’Oca-RB Ottica Danesini; Pizzeria al Cortile & Patolindo-FC Diablos; E-mperors-RedBull Saliespurghi; Blu Bar Garlasco-Autolavaggio Smile Wash; Ama Tenji-Osteria d’la Scùa; Atletico Madrid-Villanova.

La diciannovesima giornata, di scena tra domenica e lunedì prossimo, proporrà invece: Ama Tenji-Atletico Madrid, Villanova-Patolindo, RedBull Saliespurghi-FC Diablos, Autolavaggio Smile Wash-E-mperors, Corte dell’Oca-Blu Bar Garlasco e Osteria d’la Scùa-RB Ottica Danesini.