Villanova lanciatissimo: +8 sulla seconda

Dopo aver disputato la 18esima giornata lunedì scorso, tra martedì e ieri sera la Gazzetta Football League è scesa di nuovo in campo per recuperare le gare della 17esima giornata, non svolta a causa dell’emergenza Coronavirus, che aveva fermato anche le competizioni indoor.

Il recupero riconferma ancora un Villanova lanciatissimo a +8 dalla seconda (complice la sconfitta della Smile Wash), che ha superato per 6-8 l’Atletico Madrid quarto in classifica grazie alla reti di Zohar Iasin (4), Zohar Hamza (2) e Sokol (2). Le reti per l’Atletico sono state di Bisicchia (4), Makk e Nicola. Mezzo passo falso della Pizzeria al Cortile & Patolindo che impatta contro gli FC Diablos (5-5). Per la Patolindo in gol Cazanas (2) Ramirez (2) e Botta, per gli FC Diablos Di Giovanni (2), Elhamdaoui (2) e Amoroso. Altra sconfitta come detto sopra per la Smile Wash, che perde contro il Blu Bar Garlasco per 7-5. Per i garlaschesi reti di Lazzaroni (2), Zebri (2), Boselli, Piovan e Trevisan, mentre per la Smile Wash di Autelli (2), Palmisano (2) e Parton. Torna ai tre punti l’Ottica Danesini, che schianta il Corte dell’Oca per 0-5 grazie a un pokerissimo del capocannoniere Russo. Vittoria dopo parecchio tempo anche per l’Ama Tenji ai danni dell’Osteria d’la Scùa (5-2). Per l’Ama Tenji 5 gol di Attoh, mentre per l’Osteria doppieta di Ben Aouicha. Infine, vittoria a tavolino per gli E-mperors contro la Saliespurghi (5-0).

Ecco la classifica completa dopo il recupero: Villanova punti 48; Autolavaggio Smile Wash 40; RB Ottica Danesini 37; Pizzeria al Cortile & Patolindo 35; E-mperors 34; Atletico Madrid 33; Blu Bar Garlasco 27; Ama Tenji 22; Osteria d’la Scùa 15; Corte dell’Oca 14; FC Diablos 9; RedBull Saliespurghi 1.

Nel prossimo turno (il diciannovesimo) in programma tra domenica e lunedì ci saranno Ama Tenji-Atletico Madrid, Villanova-Pizzeria al Cortile & Patolindo, RedBull Saliespurghi-FC Diablos, Autolavaggio Smile Wash-E-mperors, Corte dell’Oca-Blu Bar Garlasco e Osteria d’la Scùa-RB Ottica Danesini.