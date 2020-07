Mister Lavenia torna al Città di Vigevano

Con un comunicato il Città di Vigevano ha annunciato oggi il ritorno di mister Dino Lavenia alla guida della prima squadra che il prossimo anno si ripresenterà ancora ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Siciliano, 49 anni, Lavenia era arrivato a Vigevano per insegnare educazione fisica, finendo col fermarsi in città. Sino alla stagione 2014/15 ha avuto vari incarichi, anche di responsabile tecnico della prima squadra, all’interno della Pro Vigevano Suardese. Successivamente ha avuto esperienze a Ferrera (dove ha vinto il campionato di Promozione) e Lomello.

Mister Lavenia sarà responsabile della prima squadra, occupandosi direttamente anche del mercato. Tra i suoi compiti anche quello di supervisore generale per le formazioni Under 19 e Under 17, che disputano i campionati regionali di categoria.