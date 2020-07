Il Lomello non si iscriverà al campionato

Dopo aver accarezzato il sogno del salto in Eccellenza, finisce fragorosamente la corsa del Lomello che il prossimo anno non iscriverà una sua prima squadra al campionato di Promozione. Avvisaglie c'erano state nei giorni scorsi con l'addio di molti giocatori di primo piano e anche di mister Dino Lavenia, che ha deciso di far ritorno al Città di Vigevano.

La conferma arriva direttamente dal presidente Giuseppe Cotta Ramusino: “Dopo 15 anni e alcuni avvenimenti che hanno toccato sia me personalmente che la società, ho deciso di non continuare a dare il mio contributo al Lomello. Anche la famiglia Magnani, principale finanziatrice della società, dopo tanti anni ha optato per il proprio disimpegno. È un grosso dispiacere, ma non c’erano più le condizioni per continuare. A questo punto non penso che ci sarà più una prima squadra a Lomello, l’obiettivo è di continuare con il settore giovanile anche se ci sono delle difficoltà”. E dire che fino a un paio di settimane fa il Lomello sperava ancora nel ripescaggio in Eccellenza, ma probabilmente proprio il mancato raggiungimento di questo traguardo è stato l'elemento scatenante che ha portato alla drastica decisione.