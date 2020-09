Il Robbio pareggia a Gaggiano (1-1)

Si conclude soltanto con un pareggio (1-1) la prima gara di Coppa Italia di Promozione per l'ambizioso Robbio, impegnato in trasferta su un campo difficile come quello di Gaggiano. Nel primo tempo l'undici di Devis Barbin gioca con personalità e riesce ad andare al riposo in vantaggio grazie al gol di Vignati. Nella ripresa l'Accademia si fa valere di più rispetto al primo tempo e mette decisamente sotto il Robbio, che soffre per l'intero secondo tempo. Il pareggio dei padroni di casa arriva però con una situazione fortunosa che porta all’autogol di Pisati. L’Accademia Gaggiano spinge anche per trovare il gol della vittoria, ma complice un po’ di sfortuna la gara finisce in parità. Le parole del ds del Robbio, Piero Cordio: “Devo dire che li abbiamo un po’ troppo sofferti, soprattutto nel secondo tempo, peccato per l’autogol, ma comunque per noi è un buon punto”.

Domenica prossima, per la seconda giornata del girone 31, interessante derby lomellino a Robbio dove esordirà il Città di Vigevano di mister Lavenia.