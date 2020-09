I giocatori del Mortara "scioperano": salta il derby con il Vigevano

Ripresa ufficiale del calcio dilettantistico lombardo con il primo turno di Coppa Italia e Coppa Lombardia, ma questo pomeriggio a Mortara non si è giocato il previsto derby lomellino con il Vigevano. I giocatori di casa, tranne alcuni elementi della juniores, non si sono infatti presentati in campo: il motivo va ricercato nel fatto che i vecchi tesserati lamentano nei confronti della società la mancata corresponsione dei rimborsi della passata stagione. Il direttore di gara non ha potuto far altro che constatare quanto avvenuto e di fatto al Vigevano sarà assegnata la vittoria a tavolino. A questo punto si tratta di capire se lo "sciopero" dei giocatori del Mortara proseguirà, oppure nei prossimi giorni verrà trovato un accordo con la proprietà. Di sicuro una decisione va presa il prima possibile visto che il campionato è ormai alle porte (27 settembre). Certo che dopo che alcune partite sono state rinviate a titolo precauzionale per questioni sanitarie legate al Covid-19 (vedi Garlasco-Bressana e Sporting Abbiategrasso-Virtus Abbiatense), non ci voleva questo nuovo caso a complicare ulteriormente il ritorno del calcio giocato dopo sette mesi di stop.

Nell'altra partita del girone 43 il Castelnovetto è stato sconfitto per 2-1 sul campo della Mottese. Prova nel complesso positiva per la neopromossa compagine lomellina passata in vantaggio attorno al 15' grazie a un rigore battuto da Petrarulo. I padroni di casa pareggiano cinque minuti dopo su una punizione sfortunatamente deviata dalla barriera e quindi passano a condurre trasformando a loro volta un rigore. Nel prosieguo del match grande equilibrio in campo con il Castelnovetto che ha ancora una ghiotta occasione con il solito Petrarulo. Domenica prossima in calendario Vigevano-Mottese e, ammesso che si giochi, Castelnovetto-Mortara.