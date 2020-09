Sciopero Mortara: una provocazione della società

Sul caso della mancata presentazione in campo del Mortara nell'incontro di quest'oggi contro il Vigevano valido come primo turno di Coppa Lombardia registriamo l'intervento del direttore sportivo del sodalizio lomellino, Maurizio Rovida: "E' vero che esiste un problema relativo alla corresponsione dei rimborsi della passata stagione con alcuni giocatori, ma questa è una situazione che può essere sistemata, tanto è vero che domani sera è previsto un incontro con la squadra. In realtà quanto avvenuto vuole essere una provocazione della società nei confronti dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore allo sport Luigi Granelli che continua a metterci i bastoni tra le ruote sull'utilizzo dello stadio comunale che oltretutto è in uno stato preoccupante di abbandono. Il presidente Massimiliano Sommi e tutti noi siamo esasperati da questo atteggiamento che sinceramente fa scappare la voglia di investire tempo e denaro nel calcio. E' giusto che tutti sappiano delle difficoltà che stiamo incontrando sulla nostra strada".