Pari del Superga, vince la Cassolese

Oggi pomeriggio seconda giornata di Coppa Lombardia, preludio dell’inizio ufficiale dei campionati di settimana prossima. Nel girone 67 di Seconda Categoria il Superga di mister Castellazzi esce con un buon punto dal Federale di Abbiategrasso contro la Virtus Abbiatense (2-2). La gara è stata caratterizzata da ritmi blandi dettati dal caldo e da un campo in condizioni tutt’altro che ottimali, rendendo difficile giocare palla a terra. I padroni di casa trovano il vantaggio, ma prima dell’intervallo Palmisano fa 1-1 di testa. Nella ripresa il Superga cambia modulo prendendo più campo e passando in vantaggio di nuovo con Palmisano. A circa 10’ dal termine, però, un errore in disimpegno a metà campo lancia in contropiede la Virtus che con un rasoterra potente di Vasorio fa il definitivo 2-2. Il prossimo turno di Coppa, che sarà giovedì 1 ottobre alle 20.30, il Superga riceverà lo Sporting Abbiategrasso, e sarà la partita decisiva per conquistare la qualificazione. Domenica prossima i granata disputeranno la prima di campionato in casa del Casarile, la super favorita per la vittoria del girone.

Vittoria casalinga della Cassolese contro lo Sporting Abbiategrasso che così riscatta la sconfitta all’esordio sul campo del Superga (1-0). Anche qui di certo non ha brillato lo spettacolo a causa del caldo e della condizione fisica che per forza di cose non può essere ottimale. A sbloccare la gara a metà del secondo tempo un bel gol di testa di De Giuli dopo una punizione dalla trequarti calciata da Ticozzi. Il 1 ottobre i biancoblù saranno impegnati sul campo della Virtus Abbiatense, e per passare il turno dovranno sperare in un ko del Superga. Domenica prossima invece la Cassolese giocherà la prima di campionato in casa contro la Lomellina.

Nel girone 68 sconfitta per il Gropello San Giorgio in casa contro la Real Torre (1-2). Non è bastato il gol di Valenti per regalare almeno un punto ai ragazzi di Menegatti. Il primo ottobre il Gropello riceverà la Virtus Lomellina per l’ultimo turno di Coppa e sarà la replica della prima giornata di campionato, visto che in programma c’è proprio Virtus Lomellina-Gropello. Proprio la Virtus Lomellina fa un punto in casa contro il Bereguardo con ben 8 gol segnati (4-4). In rete per i lomellini Khayat (2), Cremonesi e Fiorani.