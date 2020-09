Pareggio a reti bianche tra Vigevano e Mottese

Pareggio senza reti al Dante Merlo per il Vigevano nell'esordio effettivo di Coppa Lombardia contro la Mottese. La partita si è disputata davanti a un discreto numero di spettatori, entrati seguendo le prescrizioni anti-covid. Entrambe le squadre sono scese in campo con qualche assenza di rilievo, in particolare nel Vigevano mancava l'attaccante Carnevale Schianca. Primo tempo sostanzialmente in equilibrio, ma nella ripresa i biancocelesti hanno spinto maggiormente andando diverse volte vicini al vantaggio. Le occasioni più clamorose al 6' con Battaggia, che di testa non ha saputo sfruttare un bel cross di Marangon, e poi nel finale con Elefante.

L'altra gara del girone non è andata in scena in quanto il Mortara, dopo la rinuncia di domenica scorsa, è stato escluso dalla competizione; il Castelnovetto ha avuto quindi partita vinta a tavolino allo stesso modo del Vigevano e della Mottese. Mottese che ha dunque già esaurito i suoi impegni chiudendo il girone a 7 punti; per il Vigevano, che di punti ne ha 4, risulterà decisiva la partita con il Castelnovetto in programma mercoledì 30 sempre al Dante Merlo: per passare il turno i biancocelesti dovranno vincere con almeno due reti di scarto.



Domenica prossima sarà intanto già campionato e il Vigevano dovrebbe ospitare il Mortara. Il condizionale è d'obbligo vista la situazione ancora poco chiara che si respira attorno al sodalizio presieduto da Massimiliano Sommi, anche se le ultime voci fanno pensare che lo sciopero dei giocatori del Mortara potrebbe rientrare in settimana previa corresponsione degli arretrati della passata stagione.