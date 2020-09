Il Gambolò pareggia a Lungavilla

Positivo punto colto all'esordio dal Gambolò sul campo del Lungavilla (0-0). La compagine di mister Maggi ha giocato discretamente bene soprattutto nel primo tempo quando avrebbe potuto portarsi in vantaggio non riuscendo però a sfruttare per indecisione un'occasione d'oro. Poco dopo, però, anche i padroni di casa non hanno approfittato di un'uscita maldestra del portiere Pisani. Nella ripresa il numero uno gambolese si riscattava neutralizzando un calcio di rigore. Nella seconda parte del match il Lungavilla si è forse dimostrato più squadra, ma alla fine il punto colto dal Gambolò è meritato in una classica partita di inizio stagione dove molte cose sono ancora da mettere a posto.

Il Castelnovetto cede invece in casa al quotato Casteggio (0-2). La matricola lomellina non ha tuttavia sfigurato al cospetto degli avversari cercando sempre di ribattere colpo su colpo. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Petrarulo, ma vanno poi sotto alla mezz'ora su calcio di punizione battuto da Zohar. Al 20' della ripresa gli oltrepadani raddoppiano in mischia con Celori, ma il Castelnovetto non si dà per vinto e a un quarto d'ora dalla fine rischia di riaprire la partita cogliendo un palo con Cavalleri. Nel complesso, al di là della sconfitta, una prestazione abbastanza incoraggiante per l'undici di mister Ruzzoli.