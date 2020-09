Vince l'Alagna, pareggia il Robbio

Il girone F di Promozione inizia "zoppo" causa il rinvio di ben tre partite a titolo preventivo causa alcuni casi sospetti di Coronavirus. Tra queste anche l'incontro che il Garlasco avrebbe dovuto sostenere sul campo del Vittuone. Un inizio di stagione non particolarmente fortunato per la compagine di mister Pochetti che, dopo non aver disputato la gara di Coppa Italia con il Bressana, sarà ora costretta a recuperare a data da destinarsi anche la prima di campionato.

Buona la prima invece per l’Alagna di mister Bonino, protagonista del match che la vedeva opposta alla Virtus Binasco allenata da Alberto Zanoni. La compagine lomellina (che ha lasciato il campo di Mezzana Bigli scegliendo di giocare tutta la stagione a Gambolò) ha dato prova di grande intensità e compattezza riuscendo ad avere la meglio al termine di un match combattuto ed equilibrato, non particolarmente ricco di episodi significativi. Dopo una prima frazione di gioco a compartimenti stagni sarà Andrea Migliavacca al 54’ a sbloccare la gara grazie alla trasformazione dagli undici metri. Il ritmo di gioco si alza e le compagini tendono a scoprirsi maggiormente accentuando la spinta offensiva, ma al triplice fischio dell’arbitro il risultato non cambia: l’Alagna si assicura i primi tre punti in campionato nel match di esordio.

Il Robbio cominciava invece la sua avventura in trasferta contro il Locate. La partita è finita 1 a 1 lasciando grandi rimpianti per il Robbio che ha creato tanto sciupando però le occasioni avute. Robbio che è andato in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Zacchi. Le opportunità per chiudere la partita sono state parecchie, ma alla fine è il Locate a trovare il gol del pareggio grazie a un calcio di punizione trasformato nella ripresa. Ecco le parole del ds del Robbio Piero Cordio: “C’è grande amarezza per questa partita soprattuto per il risultato perché meritavamo di vincere viste le tante occasioni, ci teniamo comunque stretta una grande prestazione da parte dei ragazzi”.

@l'informatore - Riccardo Invernizzi/Edoardo Perrotti