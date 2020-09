Buona la prima per il Città di Vigevano

Esordio vincente del Città di Vigevano targato mister Lavenia, che davanti a 100 tifosi al centro sportivo Antona vince 2 a 1 contro il Barona e comincia nel migliore dei modi il suo campionato di Promozione. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’arbitro Daniele De Santis, barbaramente trucidato a Lecce con la fidanzata. Comincia meglio il Barona, che si fa pericoloso dopo due minuti con un cross di Migliavacca per Rolfini, palla alta di poco. Al 9’ ancora ospiti vicini al gol con un gran tiro da fuori, ma para bene Khudyy. Reagisce il Città di Vigevano al 13’ con un bel tiro al volo di Baratto, para Cozzi. Al 24’ annullato ai ducali un gol di Limiroli per un fallo in attacco di Lombardo. Un minuto più tardi Barona clamorosamente vicino al gol: dopo un tiro di Forcella respinto, tap in di Rolfini e salva sulla linea di porta Martinelli. La partita è molto vivace e divertente, ci prova Pelli per il Cittá al 34’ , para Cozzi. Tre minuti dopo punizione per il Barona calciata bene da Forcella, ci arriva Khudyy. Al 41’ bel cross di Martinelli per Limiroli, anticipa bene il portiere. Il primo tempo si chiude 0 a 0, ma dopo tre minuti dall'inizio della ripresa il Cittá passa in vantaggio con Limiroli che calcia in rete dopo una bella triangolazione tra Furini e Baratto. Al 12’ sfortunato il Città con Clementini che centra la traversa. Al quarto d'ora rigore per la squadra di Lavenia per fallo su Limiroli, ma Cartasegna si fa ipnotizzare da Cozzi, sulla respinta è però bravo a ribadire in rete. Due a zero per il Cittá. Il Barona prova a riaprire la partita, ma in un paio di occasioni Khudyy si fa trovare pronto. A gara praticamente finita, al terzo minuto di recupero, arriva la rete degli ospiti con un bolide imparabile di Di Simeis. Non c è però più tempo. Vince il Cittá di Vigevano, tre punti importanti per cominciare con fiducia.