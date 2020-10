Il Vigevano si salva nel recupero ad Albuzzano (2-2)

Il Vigevano agguanta il pari (2-2) negli ultimi secondi di recupero dopo una partita maschia come di solito viene fuori dal piccolo campo di Albuzzano. Sono i biancocelesti a passare per primi in vantaggio verso la metà del primo tempo: lancio lungo per Carnevale Schianca che controlla e mette indientro per l'accorrente Mangiarotti che angola bene il tiro. I padroni di casa pareggiano nel finale di tempo con un calcio di rigore provocato dal portiere Scuteri: dal dischetto non sbaglia Curreli. Nella ripresa le occasioni migliori sono per l'Albuzzano che passa a circa un quarto d'ora dal termine dopo un batti e ribatti che consente a Dia Elimane di mettere dentro a porta vuota visto con Scuteri che era uscito dai pali. Nel finale il Vigevano alza il baricentro alla ricerca del pari che arriva proprio all'ultimo respiro: punizione dalla tre quarti ben battuta da Costarella per la spizzata vincente di Roberto Locatelli.