A Sedriano divertente 3-3 per il Città

Dopo l’esordio vincente contro il Barona e la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia con l’Accademia Gaggiano, oggi il Cittá di Vigevano era impegnato in trasferta a Sedriano per la seconda giornata di campionato. Partita rocambolesca tra le due squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo. Ne è uscito fuori un divertente 3-3. Dopo un inizio equilibrato nel quale le squadre si studiano, passano i vantaggio i padroni di casa al 13’ grazie al tap-in di Rossi dopo la parata di Khudyy. Il Cittá ci mette poco a reagire e al 20’ trova il gol del pareggio grazie alla freddezza di Furini dopo una bella azione di Baratto. Gli ospiti prendono fiducia e al 35’ trovano anche il raddoppio con Pelli, imbeccato splendidamente da Limiroli. Il primo tempo si conclude con i ducali avanti 2 a 1 . A inizio ripresa Pelli calcia fuori di poco, ma al 12’ arriva il pari del Sedriano direttamente da calcio d'angolo: Paoluzzi la mette in mezzo ma c è una deviazione della difesa ducale. Al 21’ Il Sedriano torna anche in vantaggio grazie a Pellegata, ma il Cittá tenta la reazione che verrà premiata al 44’ con Baratto che di testa insacca il definitivo 3-3.